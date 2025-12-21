Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен подвел итоги сезона-2025. Гонщика Red Bull цитирует f1analytic.com:

Является ли это самым лучшим сезоном с точки зрения уровня моих выступлений? Да, наверное. У меня нет никаких сожалений о прошлом сезоне. Думаю, я показывал очень сильные выступления. Иногда я просто ненавидел наш болид, а иногда просто любил его. И я всегда старался выжать максимум из возможностей, даже в те выходные, которые были особенно сложными. Но впечатления от пилотирования менялись, словно катался на американских горках.

К счастью, я бы сказал, что последние восемь-девять Гран-При управлять болидом стало приятнее. В команде царит замечательная атмосфера. Мы на ходу, у нас позитивный настрой, мы уверены в себе. Таким и должно быть настроение команды перед новым сезоном.