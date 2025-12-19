Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о переходе на другие болиды в сезоне-2026 из-за изменения технического регламента. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:

Я точно не буду скучать по этим болидам. Сначала было весело, преследовать соперников вплотную было замечательно, но со временем всё удовольствие исчезло. Возможно, преследовать оппонентов стало удобнее, эти болиды лучше поддавались контролю. В то же время машины предыдущего поколения страдали от сильной избыточной и недостаточной поворачиваемости. Но в результате уровень аэродинамической прижимной силы упал очень сильно, и слепстрим стал вовсе не так эффективен, как раньше. Этого эффекта перестало хватать для обгонов.

Так что да, через годы этими болидами стало не очень приятно управлять. Моя спина просто разваливается на части, ноги постоянно болели. Если бы мы были на соревнованиях по мотокроссу, нам не следовало бы жаловаться. Но я всё-таки предпочёл бы машины образца 2015-2016 годов.