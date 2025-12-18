«Не ной слишком много». Ферстаппен рассказал, без какого качества не добиться успеха в спорте
Макс отметил важную роль психологии
около 20 часов назад
Фото: Getty Images
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о роли психологии в достижении успеха в жизни, в частности в спорте. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:
Психология? Да, это чрезвычайно важно! Не все одинаково хорошо справляются с давлением, это должно быть врожденным. Многому можно научиться, но некоторые вещи действительно должны укорениться в вас, как в личности, вы не сможете полностью этому научить.
Что касается меня, думаю, это сочетание врожденного и приобретенного. С самого раннего возраста всегда говорил: «Не ной слишком много, не жалуйся, просто действуй».
Напомним, что Гран-При Португалии возвращается в Ф-1.
Поделиться