Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о роли психологии в достижении успеха в жизни, в частности в спорте. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:

Психология? Да, это чрезвычайно важно! Не все одинаково хорошо справляются с давлением, это должно быть врожденным. Многому можно научиться, но некоторые вещи действительно должны укорениться в вас, как в личности, вы не сможете полностью этому научить.

Что касается меня, думаю, это сочетание врожденного и приобретенного. С самого раннего возраста всегда говорил: «Не ной слишком много, не жалуйся, просто действуй».