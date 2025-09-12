Журналист и эксперт Формулы-1 Тед Кравиц сравнил Макса Ферстаппена с Михаэлем Шумахером. Британца цитирует f1analytic.com:

Это потрясающе – Макс во многом напоминает Михаэля Шумахера. Подобие порой просто поражает. Шумахер всегда отличался непоколебимостью. Он не терпел никаких глупостей.

И Макс в этом очень похож на Михаэля. Если задать ему глупый вопрос, он может поставить собеседника на место так же, как это делал Михаэль. Я и сам должен быть начеку, когда общаюсь с ним.