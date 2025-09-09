Олег Гончар

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот Ferrari Льюис Хэмилтон рассматривает возможность приобретения команды в чемпионате MotoGP, сообщает Autosport.

Интерес связан с ожидаемым ростом популярности серии после ее покупки компанией Liberty Media в 2024 году.

По данным издания, представители Хэмилтона связались со всеми частными командами MotoGP, которые потенциально могут быть выставлены на продажу, включая Gresini, VR46, Trackhouse и LCR. Директор одной из этих команд подтвердил, что интерес проявили также представители другого пилота Формулы-1 — Макса Ферстаппена.

«Обe стороны, представляющие Хэмилтона и Ферстаппена, обратились ко всем частным командам, чтобы выразить интерес к их приобретению». Льюис Хэмилтон

На данный момент сделка с командой Tech3 невозможна, поскольку ее приобрел консорциум во главе с экс-руководителем Haas F1 Гюнтером Штайнером. Заводские команды Honda, Yamaha, Ducati, KTM и Aprilia также не продаются.

Хэмилтона поддерживает TWG Motorsports, подразделение TWG Global, которое владеет командой «Кадиллак» в Формуле-1. Ранее Льюис пытался приобрести команду Gresini, но владелица Надя Падовани отказалась продавать из-за сентиментальной ценности команды, основанной ее покойным мужем Фаусто Гресини. Также в 2025 году Хэмилтон вел переговоры с KTM, которая столкнулась с финансовыми трудностями, но сделка не состоялась.

Напомним, Ферстаппен выиграл Гран-при Италии, Норрис и Пиастри на подиуме.

Также руководитель Ferrari считает, что в сезоне-2026 Формула-1 может получить неожиданного лидера.