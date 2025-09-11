Ферстаппен отказался назвать лучшего гонщика в истории Формулы-1
Звезда Red Bull считает, что каждое поколение имело своих легендарных пилотов
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, кого считает лучшим гонщиком в истории Формулы-1. Слова приводит Mundo Deportivo.
Кто лучший гонщик в истории Формулы-1? Не могу ответить на этот вопрос. В каждую эпоху были свои великие пилоты. Думаю, важнее просто ценить всех хороших гонщиков, которые когда-либо выступали.
В настоящее время Ферстаппен занимает третье место в личном зачете чемпионата, имея в своем активе 230 очков.
В Red Bull не рассчитывают на победы уже в 2026 году.