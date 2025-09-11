Пілот McLaren Ландо Норріс висловився про боротьбу з Максом Ферстаппеном на Гран-Прі Італії. Слова британця наводить f1analytic.com:

Борьба была напряженной, но именно так я и ожидал. Мне нравятся такие плотные и честные схватки на трассе. На несколько кругов мне удалось возглавить гонку, но темп Макса оказался слишком высоким.

В первом повороте мы поздно тормозили, но сумели вписаться в вираж. Было очень близко и даже немного касались друг друга. Хотелось бы, чтобы эта борьба длилась дольше.