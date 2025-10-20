Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о борьбе за титул в сезоне-2025. Слова пилота Red Bull приводит f1analytic.com:

Отдает ли McLaren кому-то предпочтение? Мне сложно оценить, отдается ли предпочтение конкретному гонщику или нет. Не знаю, о чем говорят за закрытыми дверями, но если вы оставите эти двери приоткрытыми, как в Сингапуре, можете столкнуться с подобными ситуациями и критикой.

Борьба за титул никогда не бывает абсолютно честной. Иногда у вас неудачный пит-стоп, иногда ломается двигатель. Вы с трудом можете соблюдать баланс в этом, а от этого иногда появляется неравенство.