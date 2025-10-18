Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о Михаэле Шумахере. Слова пилота Red Bull приводит f1analytic.com:

Мне нравится, что Михаэль был настоящим семьянином. Он был невероятно сосредоточен на трассе, стремился к результату, но как только оказывался дома, заботился о своей семье и уделял ей внимание.

Это было приятно видеть. Пример того, как вы можете вести свою жизнь.