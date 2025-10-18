Ферстаппен признался, в чем брал пример с Шумахера
Максу нравится, как Михаэль находил баланс между спортом и семьей
43 минуты назад
Фото: Red Bu
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о Михаэле Шумахере. Слова пилота Red Bull приводит f1analytic.com:
Мне нравится, что Михаэль был настоящим семьянином. Он был невероятно сосредоточен на трассе, стремился к результату, но как только оказывался дома, заботился о своей семье и уделял ей внимание.
Это было приятно видеть. Пример того, как вы можете вести свою жизнь.
Напомним, что Ферстаппен выиграл поул спринт квалификации Гран-При США.