Ферстаппен выиграл спринт квалификацию Гран-при США
Претенденты на титул сформировали первую тройку на стартовой решетке
около 1 часа назад
Фото: Формула-1
В Остине состоялась спринт квалификация в рамках этапа Гран-При Формулы-1 сезона-2025.
Первую тройку сформировали претенденты на чемпионство в текущем сезоне. Макс Ферстаппен завоевал поул, а следом за ним будет дуэт McLaren – Ландо Норрис показал второе время, Оскар Пиастри начнёт гонку третьим. Отметим также высокое четвертое место Нико Хюлькенберга и шестое Фернандо Алонсо.
Напомним, что McLaren досрочно выиграл Кубок конструкторов Формулы-1 сезона-2025.