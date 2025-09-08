Олег Гончар

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен планирует принять участие в Nürburgring Endurance Series (NLS) на трассе «Нюрбургринг», сообщает Auto Motor und Sport.

27-летний нидерландец намерен выступить за рулем Ferrari 296 GT3 на девятом этапе NLS, который состоится 27 сентября 2025 года в составе команды Emil Frey Racing. Однако для получения лицензии на гонки класса GT3 Ферстаппену необходимо выполнить несколько условий: пройти курс подготовки, сдать теоретический экзамен и принять участие в гонке на автомобиле низшего класса.

12 сентября Макс пройдет обучение, включающее теоретическую часть и итоговый экзамен. На 13 и 14 сентября запланированы гонки седьмого и восьмого этапов NLS, где Ферстаппен может выступить за команду Lionspeed GP на Porsche Cayman GT4 CS. Для получения разрешения на выступление в классе GT3 он должен преодолеть 14 кругов без штрафов на трассе «Нордшляйфе». В исключительном случае специальная комиссия Немецкого моторспортивного союза (DMSB) может предоставить ему лицензию после одной гонки.

Ранее Ферстаппен тестировал Ferrari 296 GT3 на «Нюрбургринге» под псевдонимом «Франц Херманн», но для официального участия в гонке он будет выступать под своим именем.

Напомним, ранее Ферстаппен выиграл Гран-при Италии, обойдя Норриса и Пиастри.