Норрис: «Нам не вистачило швидкости, чтобы соревноваться с Ферстаппеном»
Ландо считает, что провел хорошую гонку
около 1 часа назад
Пилот McLaren Ландо Норрис высказался о результате Гран-при Италии. Слова британца приводит f1analytic.com:
Я всегда знал, что на старте нас ждет прекрасная битва с Ферстаппеном. Так и получилось. Я получил от гонки большое удовольствие – просто сегодня нам не хватило скорости, чтобы соревноваться с Максом и Red Bull.
В целом было непросто. Это один из немногих уикендов, когда мы оказались немного медленнее конкурентов. Но все равно было весело, хорошая гонка, мне понравилось.
Представления не имею, что произошло на пит-стопе. Но мне показалось, что я провел там целую вечность. Тем не менее, даже ошибаясь, мы всегда остаемся одной командой, как было и сегодня.
Сегодня я сделал все, что только мог. Я старался бороться с Максом. Я провел хорошую гонку, но впереди все равно оказался Макс. Второе место сегодня было максимальным результатом, мне нужно делать то, что я делаю.
Отметим, что McLaren в Монце использовали командную тактику.