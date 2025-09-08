Пилот McLaren Ландо Норрис высказался о результате Гран-при Италии. Слова британца приводит f1analytic.com:

Я всегда знал, что на старте нас ждет прекрасная битва с Ферстаппеном. Так и получилось. Я получил от гонки большое удовольствие – просто сегодня нам не хватило скорости, чтобы соревноваться с Максом и Red Bull.

В целом было непросто. Это один из немногих уикендов, когда мы оказались немного медленнее конкурентов. Но все равно было весело, хорошая гонка, мне понравилось.

Представления не имею, что произошло на пит-стопе. Но мне показалось, что я провел там целую вечность. Тем не менее, даже ошибаясь, мы всегда остаемся одной командой, как было и сегодня.

Сегодня я сделал все, что только мог. Я старался бороться с Максом. Я провел хорошую гонку, но впереди все равно оказался Макс. Второе место сегодня было максимальным результатом, мне нужно делать то, что я делаю.