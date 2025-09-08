Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф высказался о результате Гран-При Италии. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Сегодня только один человек выступил хорошо. Макс заставил нас всех выглядеть глупо.

Для нас это был не лучший уикенд. Ни для Джорджа (Расселла), ни для Кими (Антонелли). Слишком много мелочей сложились не так, слишком много скачков в темпе.

Машина работала не на уровне Монреаля, пятое и девятое место не приносят мне удовольствия.