Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен оценил свои выступления в сезоне-2025. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:

Я доволен своим сезоном. Единственным моментом для критики можно назвать ситуацию на этапе в Барселоне. Там все сложилось не лучшим образом. С другой стороны, недовольство в частности объясняется тем, что мне не всё равно. Ведь я просто мог сказать себе: «Ну, моя машина недостаточно быстрая, нужно забыть обо всём этом».

Частично это объясняется тем, что, вылезая из кокпита болида, я не могу смириться с тем, что не сделал абсолютно всего, что только мог. Это заставляет меня злиться на себя. Я не могу приложить 80 процентов усилий. Вылезая из кокпита, я должен чувствовать, что сделал абсолютно всё, что только мог.