Ферстаппен назвал главную интригу нового сезона после изменения технического регламента
Макс отмечает, что у него есть ожидания от первого опыта Red Bull как полноценного моториста
около 6 часов назад
Фото: Getty Images
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен назвал главное ожидание от сезона-2026. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:
Что больше всего интригует в новом сезоне? Все, что связано с мотором. Все будет новым, но для нас особенно, потому что мы впервые будем работать как полноценные мотористы в сотрудничестве с Ford.
Было очень интересно следить за изменениями в команде. Теперь я просто жду момента, когда смогу проехать за рулем машины, чтобы понять, как она ведет себя на треке. Надеюсь, эти болиды будут интересными в управлении.
