Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о катастрофическом решении Ferrari по проектированию болида под новый технический регламент. Немца цитирует f1analytic.com:

То, что слышно между строк, - это снова катастрофа у Ferrari. Они разрабатывают две машины, и я почти понимаю почему, поскольку у (Шарля) Леклера и (Льюиса) Хэмилтона совершенно разные взгляды на автомобиль.

Если это так, то это катастрофа с самого начала. Так нельзя - разрабатывать две разные машины.