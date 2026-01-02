Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, какой момент разделил его карьеру на до и после. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:

Начало 2018 года. В первых семи гонках, как мне кажется, я просто делал ошибки. В таких случаях попадаешь в негативную спираль. Пытаешься давить еще сильнее, но ничего не получается.

Я был очень расстроен собой, а потом в Монреале случился перелом. Должен сказать, именно с того дня, думаю, все действительно нормализовалось.