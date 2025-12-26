«Хорошие друзья скажут правду»: Ферстаппен — про окружение
Пилот Red Bull рассказал, кто помогает ему справляться с давлением в Формуле-1
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды Red Bull в интервью для пресс-службы команды подчеркнул важность поддержки близких и друзей для психологического равновесия во время выступлений в чемпионате.
Я считаю, что чрезвычайно важно иметь хороших друзей и семью, которые могут честно сказать, что ты делаешь правильно, а что — нет. Когда вокруг только люди, которые всегда говорят «да», сложно говорить о здоровой атмосфере. Никто не идеален, все мы делаем ошибки и всегда можем становиться лучше.
