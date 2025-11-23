Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о победе на Гран-при Лас-Вегаса. Пилота Red Bull цитирует gpblog.com:

Гонка в Лас-Вегасе для нас сложная. Обычно мы не очень хорошо справляемся с шинами, но сегодня казалось, что мы немного лучше контролируем ситуацию, и я мог немного больше атаковать.

Это добавило больше скорости, и я смог немного дольше оставаться на трассе и распределить гонку на две равные части. Это очень помогло. Болид работал хорошо и был намного больше похож на то, что мне нравится. В итоге, это был довольно приличный отрыв (на финише).

Это все еще большой отрыв (в борьбе за чемпионство), но мы всегда стараемся максимально использовать все, что у нас есть, и в эти выходные мы сделали первый шаг. В ближайшие выходные мы попробуем выиграть гонку, а на финальном этапе в Абу-Даби увидим, где мы окажемся.

Я очень горжусь всеми. У нас был сезон с взлетами и падениями с черными полосами, но также и действительно прекрасными моментами. Мы многому научились в течение сезона, и это очень ценно с точки зрения ближайших лет.

Это то, за что мы будем цепляться, чтобы вернуться сильнее в следующем сезоне и бороться (за победу в чемпионате) с начала года. Сейчас мы наслаждаемся, а на следующей неделе посмотрим, что нам удастся сделать.