Олег Гончар

В Лас-Вегасе (США) прошло Гран-при, победителем которого стал действующий чемпион Макс Ферстаппен.

Однако, существенно сократить отставание от Ландо Норриса он не смог, так как тот финишировал вторым.

Ферстаппен вырвался в лидеры на старте, воспользовавшись ошибкой Норриса в первом повороте, где британца выбросило на внешний радиус. Норрис пропустил ещё и Джорджа Расселла, но вернулся на второе место после единственной волны пит-стопов.

Red Bull доминировал, а McLaren сохранил шанс на титул. В настоящее время Норрис лидирует с 408 очками, Пиастри имеет 378, Ферстаппен — 366.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса.

Макс Ферстаппен (Red Bull) — 1:21:08.429 (25 очков). Ландо Норрис (McLaren) — +20.741. Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — +23.546. Оскар Пиастри (McLaren) — +27.650. Андреа Кими Антонелли (Mercedes) — +30.488. Шарль Леклер (Ferrari) — +30.678. Карлос Сайнс (Williams) — +34.924. Исак Хаджар (Racing Bulls) — +45.257. Нико Хюлькенберг (Kick Sauber) — +51.134. Льюис Хэмильтон (Ferrari) — +59.369. Эстебан Окон (Haas) — +1:00.635. Оливер Берман (Haas) — +1:10.549. Фернандо Алонсо (Aston Martin) — +1:25.308. Юки Цунода (Red Bull) — +1:26.974. Пьер Гасли (Alpine) — +1:31.702. Лиам Лоусон (Racing Bulls) — +1 круг. Франко Колапинто (Alpine) — +1 круг. Алекс Албон (Williams) — сошёл (36-й круг). Габриэль Бортолето (Kick Sauber) — сошёл (3-й круг). Ленс Стролл (Aston Martin) — сошёл (1-й круг).

После гонки стало известно, что Норрис и Пиастри под следствием за чрезмерное изношение планки, что может повлиять на результат.

Напомним, Норрис выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен — второй.