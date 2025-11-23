Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса-2025
Норрис и Расселл дополнили подиум
около 2 часов назад
В Лас-Вегасе (США) прошло Гран-при, победителем которого стал действующий чемпион Макс Ферстаппен.
Однако, существенно сократить отставание от Ландо Норриса он не смог, так как тот финишировал вторым.
Ферстаппен вырвался в лидеры на старте, воспользовавшись ошибкой Норриса в первом повороте, где британца выбросило на внешний радиус. Норрис пропустил ещё и Джорджа Расселла, но вернулся на второе место после единственной волны пит-стопов.
Red Bull доминировал, а McLaren сохранил шанс на титул. В настоящее время Норрис лидирует с 408 очками, Пиастри имеет 378, Ферстаппен — 366.
Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса.
- Макс Ферстаппен (Red Bull) — 1:21:08.429 (25 очков).
- Ландо Норрис (McLaren) — +20.741.
- Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — +23.546.
- Оскар Пиастри (McLaren) — +27.650.
- Андреа Кими Антонелли (Mercedes) — +30.488.
- Шарль Леклер (Ferrari) — +30.678.
- Карлос Сайнс (Williams) — +34.924.
- Исак Хаджар (Racing Bulls) — +45.257.
- Нико Хюлькенберг (Kick Sauber) — +51.134.
- Льюис Хэмильтон (Ferrari) — +59.369.
- Эстебан Окон (Haas) — +1:00.635.
- Оливер Берман (Haas) — +1:10.549.
- Фернандо Алонсо (Aston Martin) — +1:25.308.
- Юки Цунода (Red Bull) — +1:26.974.
- Пьер Гасли (Alpine) — +1:31.702.
- Лиам Лоусон (Racing Bulls) — +1 круг.
- Франко Колапинто (Alpine) — +1 круг.
- Алекс Албон (Williams) — сошёл (36-й круг).
- Габриэль Бортолето (Kick Sauber) — сошёл (3-й круг).
- Ленс Стролл (Aston Martin) — сошёл (1-й круг).
После гонки стало известно, что Норрис и Пиастри под следствием за чрезмерное изношение планки, что может повлиять на результат.
Напомним, Норрис выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен — второй.