Норрис выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен – второй
Хэмилтон начнет гонку последним
около 1 часа назад
Прошла квалификация на двадцать втором этапе Формулы-1 в сезоне-2025 – Гран-при Лас-Вегаса.
Лучшее время показал пилот Макларена Ландо Норрис, второй – Макс Ферстаппен из Ред Булл, топ-3 замкнул Карлос Сайнс, представляющий Вильямс.
Прямая трансляция будет доступна на Setanta Sports. Начало – 23 ноября в 6.00 по Киеву.
Гран-при Лас-Вегаса. Лас-Вегас, США. Квалификация
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.47,934
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,323
3. Карлос Сайнс («Вильямс») +0,362
4. Джордж Рассел («Мерседес») +0,869
5. Оскар Пиастри («Макларен») +1,027
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,128
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,532
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1,620
9. Шарль Леклер («Феррари») +1,938
10. Пьер Гасли «Альпин») +3,606
Выбыли после второго сегмента:
11. Нико Хюлькенберг («Заубер»)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
13. Эстебан Окон («Хаас»)
14. Оливер Бермен («Хаас»)
15. Франко Колапинто («Альпин»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Алекс Албон («Вильямс»)
17. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
18. Габриель Бортолетто («Заубер»)
19. Юки Цунода («Ред Булл»)
20. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
Сильные дожди в Лас-Вегасе. Перед Гран-при Ф-1 объявлено предупреждение о паводках
Поделиться