Ферстаппен изменит гоночный номер в сезоне 2026
Пилот Red Bull отказался от 33
1 день назад
Фото: Getty Images
28-летний пилот Red Bull Макс Ферстаппен в эфире телеканала Viaplay подтвердил, что изменит свой гоночный номер в сезоне 2026 года.
Это не будет номер 33. Мой любимый номер всегда была тройка, если не считать номер один. Теперь у меня есть возможность изменить его — выберу номер три. 33-й был хорош, но я предпочитаю одну тройку вместо двух. Всегда говорил, что он символизирует двойное счастье, но, конечно, мне уже повезло в Формуле-1.
Гонщик пояснил, что решение о смене номера имеет символическое значение для него.
