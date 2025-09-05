Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен заявил, что может больше никогда не стать победителем чемпионата Королевы автоспорта. Слова лидера Red Bull приводит f1analytic.com:

Я думаю, что у меня уже больше, чем я когда-либо мог себе представить. Конечно, я очень доволен тем, чего достиг до сих пор.

Кто знает, возможно, я больше никогда не выиграю чемпионата. Такое может случиться, но сейчас это не занимает мои мысли.