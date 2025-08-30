Ферстаппен: «Летний перерыв удался, я расслабился»
Макс ожидает сложную гонку в Зандворте
около 2 часов назад
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-При Нидерландов. Слова пилота приводит f1analytic.com:
Летний перерыв удался, я расслабился и провел время с семьей и друзьями. Здорово перезарядиться, мы сразу же отправляемся в Зандворд. Это особенная гонка для меня, так как она домашняя. Замечательная атмосфера, мы всегда чувствуем большую поддержку. Проезжать «оранжевое море» на гонках – невероятное чувство, не могу дождаться.
В честь этапа я надену шлем с оранжевым львом и специальные ботинки. Зандворд – трасса старой школы с уникальной конфигурацией и множеством быстрых поворотов. Гонка будет сложной, погода может всё усложнить, посмотрим, как всё сложится.
Напомним, что McLaren получил нового титульного спонсора.
Поделиться