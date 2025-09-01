Шумахер: «Перес всегда был близок к Ферстаппену»
Мику интересно, что Серхио сможет показать в Cadillac
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший пилот Формулы-1 Мик Шумахер высказался о переходе Серхио Переса в Cadillac. Слова немца приводит f1analyti.com:
Перес не был чемпионом мира, но всегда был близок к Ферстаппену. Он был гонщиком, который поднимался на подиум, он помог Максу завоевать чемпионский титул, сдерживая Льюиса Хэмилтона.
Даже когда Ферстаппен был далеко, он был близок. А прошлый год был очень плохим. И раньше, надо сказать, отрыв значительно увеличился. Сейчас можно утверждать, что да, другие выступили не намного лучше. Но я говорю, что будет интересно узнать, на каком уровне он сейчас.
Напомним, что Оскар Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов.