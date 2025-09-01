Бывший пилот Формулы-1 Мик Шумахер высказался о переходе Серхио Переса в Cadillac. Слова немца приводит f1analyti.com:

Перес не был чемпионом мира, но всегда был близок к Ферстаппену. Он был гонщиком, который поднимался на подиум, он помог Максу завоевать чемпионский титул, сдерживая Льюиса Хэмилтона.

Даже когда Ферстаппен был далеко, он был близок. А прошлый год был очень плохим. И раньше, надо сказать, отрыв значительно увеличился. Сейчас можно утверждать, что да, другие выступили не намного лучше. Но я говорю, что будет интересно узнать, на каком уровне он сейчас.