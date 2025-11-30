Ферстаппен: «Невероятная гонка, мы провели сильный уикенд»
Чемпион мира отметил, что ключевым в гонке стало тактическое решение команды
около 11 часов назад
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Катара, подчеркнув важность тактического решения команды и сложность гонки.
Невероятная гонка для нас. Команда грамотно решила сделать пит-стоп во время сейфти-кара — это было очень разумно. Мы провели сильный уик-энд, хотя начало было непростым, и победа здесь очень важна.
Он также отметил, что ключевым был контроль за износом шин, так как трасса очень требовательная:
Мы знали, что у нас будет небольшой запас, но нужно было беречь резину. К счастью, все сработало.
Пилот добавил, что борьба за титул чемпиона мира продолжается, и он не переживает по этому поводу в данный момент.
Ферстаппен выиграл Гран-при Катара.
