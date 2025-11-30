Ферстаппен выиграл Гран-при Катара
Лидер общего зачета, пилот McLaren Ландо Норрис, завершил гонку четвертым
Фото: Getty Images
Четырехкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Катара. Пилот Red Bull финишировал первым, тогда как вторым стал представитель McLaren Оскар Пиастри. Третью ступень занял Карлос Сайнс, который выступает за Williams.
Лидер общего зачета, пилот McLaren Ландо Норрис, завершил гонку четвертым. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который выступает за Ferrari, приехал лишь 13-м.
