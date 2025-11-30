Денис Седашов

Четырехкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Катара. Пилот Red Bull финишировал первым, тогда как вторым стал представитель McLaren Оскар Пиастри. Третью ступень занял Карлос Сайнс, который выступает за Williams.

THE TOP 10 IN QATAR!



Who had this top three at the start of the day?! 😃#F1 #QatarGP pic.twitter.com/QfW821fJoj — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Лидер общего зачета, пилот McLaren Ландо Норрис, завершил гонку четвертым. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который выступает за Ferrari, приехал лишь 13-м.

