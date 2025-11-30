Денис Седашов

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон (Ferrari) рассказал о настроении в команде на фоне неудачных результатов сезона. Слова приводит RacingNews365.

По словам Хэмилтона, сложная ситуация на трассе влияет на всех в коллективе — от механиков и инженеров до работников базы:

Результаты сказываются на каждом. Парни каждую неделю выкладываются по максимуму, но дело не только в аэродинамике — это то, с чем мы столкнулись в этом году. Как самую историческую и успешную команду, Ferrari всегда оценивают по повышенным стандартам. Льюис Хэмилтон

Пилот также отметил, что постоянный негатив в СМИ делает давление еще сильнее и влияет даже на семьи членов команды:

Они возвращаются домой, а близкие читают критику о людях, с которыми они работают. Это трудно и для механиков, и для их семей. Такое давление чувствуют очень многие люди. Льюис Хэмилтон

