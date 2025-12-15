Менеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен высказался о борьбе нидерландца за титул в сезоне-2025. Вермюлена цитирует f1analytic.com:

Штраф в Барселоне? Можно сказать, что Кими (Антонелли) выбил Макса в Австрии. И можно вспомнить слабое выступление в Будапеште (Ферстаппен финишировал девятым).

Но посмотрите на Ландо – у него был сход в Зандворте. Такой спорт, в котором мы участвуем. На бумаге, если просто набирать очки, то, конечно, можно предположить, что мы могли победить. Но, честно говоря, мы проиграли в начале сезона. Макс очень часто оставался сам по себе.