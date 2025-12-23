Феттель назвал главный секрет успеха Ферстаппена в Формуле-1
Четырехкратный чемпион Формулы-1 отметил эволюцию поведения пилота Red Bull
около 3 часов назад
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поделился мнением о том, что лежит в основе успехов пилота Red Bull Макса Ферстаппена.
По словам немца, решающим фактором является хладнокровие нидерландца и его умение справляться с давлением в ключевые моменты. Слова приводит Autosport.
Ключевой ингредиент успеха Макса — его хладнокровие. В моменты, когда это действительно важно, он сохраняет спокойствие и почти не ошибается. Давление мы ощущаем все, избежать этого невозможно, но Макс умеет найти в голове место, где может отбросить его в сторону и сосредоточиться на главном. Если сравнить Ферстаппена в молодые годы и сейчас, видно, насколько более зрелым стало его поведение.
