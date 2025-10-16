Бывший пилот Формулы-1 Мик Шумахер в интервью официальному сайту IndyCar заявил о возможности продолжения карьеры в американской гоночной серии:

У всех нас есть несколько дней и недель, чтобы подумать об этом и посмотреть, какие возможности есть на будущее. IndyCar ближе всего к тому, что я все еще могу участвовать в гонках, я не могу вернуться в (Формулу-2), потому что я выиграл чемпионат. IndyCar может быть хорошим вариантом.

Очевидно, что моей целью последние несколько лет было вернуться в Формулу-1, но этот вариант не открылся в этом году или в предыдущие годы. Так что в определенный момент я хочу снова участвовать в гонках на автомобилях с открытыми колесами, и поэтому (вариант с IndyCar) хороший.

Решение о сотрудничестве принимают обе стороны. Очевидно, что на данный момент оно, в основном, на моей стороне, потому что я должен понять, хочу ли я участвовать (в IndyCar).

У всех нас есть несколько дней и недель, чтобы подумать об этом и увидеть, какие возможности есть в будущем.

Я заинтересован в выступлениях на овальных трассах. Мог бы так же хорошо ездить, как и на кольцевых. Я думаю, что было бы неправильно участвовать только в одной части (гонок чемпионата). Если бы я хотел посвятить себя (IndyCar), я бы хотел полностью погрузиться по полной.

Я хочу наслаждаться гонками, и для этого я хочу найти место, где я буду чувствовать себя как дома. Я не говорю, что Европа, WEC или любой другой чемпионат не такие, но я чувствую, что, возможно, гонки (на открытых колесах) – это всегда то, чем я хотел заниматься.

Отметим, что на автодроме «Индианаполис Мотор Спидвей» Мик провел тестовые заезды за представителей IndyCar Rahal Letterman Lanigan.