Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о положении дел в Mercedes на фоне затяжных переговоров о новом контракте Джорджа Рассела. Немца цитирует f1analytic.com:

Ходят слухи, что Расселл больше не хочет, чтобы Тото участвовал в его делах. Как пилота его, думаю, немного задело, когда Mercedes публично заигрывал с Максом Ферстаппеном, отодвинув его на второй план.

Складывалось такое ощущение. Значит, на мой взгляд, напряжение действительно присутствовало.