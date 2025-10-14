Шумахер: «Рассела задело, когда Mercedes заигрывал с Ферстаппеном»
Ральф считает, что в команде присутствует напряжение
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о положении дел в Mercedes на фоне затяжных переговоров о новом контракте Джорджа Рассела. Немца цитирует f1analytic.com:
Ходят слухи, что Расселл больше не хочет, чтобы Тото участвовал в его делах. Как пилота его, думаю, немного задело, когда Mercedes публично заигрывал с Максом Ферстаппеном, отодвинув его на второй план.
Складывалось такое ощущение. Значит, на мой взгляд, напряжение действительно присутствовало.
Напомним, что McLaren досрочно выиграл Кубок конструкторов Формулы-1 сезона-2025.