Ферстаппен призвал Ф-1 держаться подальше от Формулы-E
Четырехкратный чемпион мира убежден, что Формуле-1 не стоит увеличивать электрическую составляющую
около 2 часов назад
Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен раскритиковал новый технический регламент Формулы-1, выступив против дальнейшего развития электрической составляющей болидов. Слова приводит The Race.
Я не хочу, чтобы мы становились ближе к Формуле-E. Мы должны оставаться Формулой-1. Не нужно увеличивать батареи — лучше вообще от них отказаться и сосредоточиться на хорошем моторе. Формула-E должна оставаться Формулой-E, а мы — Формулой-1.
Пилот также подчеркнул, что не ставит под сомнение уровень гонщиков в Формуле-E, однако считает, что обе серии должны развиваться отдельно и не терять собственную идентичность.
Хэмилтон: «Надеюсь, FIA займется Mercedes».
Поделиться