«Я здесь только ради побед»: Ферстаппен — о своей мотивации в Формуле-1
Пилот Red Bull признался, что всегда ставит перед собой максимальные цели
около 1 часа назад
Четырехкратный чемпион Формулы-1 в составе Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о своей главной мотивации в «королевских гонках», подчеркнув, что выходит на старт исключительно ради побед.
Нидерландский пилот признался: участие без борьбы за высшие места не приносит ему удовольствия, поэтому он всегда ставит перед собой максимальные цели. Слова приводит Yahoo Sports.
Я здесь только для того, чтобы побеждать, а не просто участвовать. Иначе это теряет смысл и перестает приносить удовольствие. К этому я всегда стремлюсь — и пока у меня это действительно хорошо получается.
Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Формулы-1 гонщик из Нидерландов занял второе место в личном зачёте.
