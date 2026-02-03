Денис Седашов

Четырехкратный чемпион Формулы-1 в составе Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о своей главной мотивации в «королевских гонках», подчеркнув, что выходит на старт исключительно ради побед.

Нидерландский пилот признался: участие без борьбы за высшие места не приносит ему удовольствия, поэтому он всегда ставит перед собой максимальные цели. Слова приводит Yahoo Sports.

Я здесь только для того, чтобы побеждать, а не просто участвовать. Иначе это теряет смысл и перестает приносить удовольствие. К этому я всегда стремлюсь — и пока у меня это действительно хорошо получается. Макс Ферстаппен

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Формулы-1 гонщик из Нидерландов занял второе место в личном зачёте.

«Нам нужно время, чтобы понять…» Ферстаппен – о тестах Формулы-1.