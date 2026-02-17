Олег Гончар

Российский боксер супертяжелого веса Арсланбек Махмудов выразил уверенность, что сможет завоевать симпатии британской публики после предстоящего боя с Тайсоном Фьюри.

Махмудов напомнил болельщикам в Великобритании, что перед поединком с Дэйвом Алленом уже заявлял о намерении понравиться местной аудитории. Теперь он повторил это утверждение, подчеркнув, что после встречи с Фьюри его поддержка среди британцев только возрастет.

«Привет, фанаты из Великобритании, вы помните, как перед боем с Дейвом Алленом я сказал, что вы полюбите меня? Я скажу это снова: после боя с Тайсоном Фьюри вы полюбите меня ещё больше». Арсланбек Махмудов

Бой между Фьюри и Махмудовым запланирован на 11 апреля. Поединок состоится на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне.