Ферстаппен – про кінець сезону: «Нам нечего терять»
Макс надеется на успех на Гран-при Вегаса
20 минут назад
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о завершении сезона-2025. Пилота Red Bull цитирует gpblog.com:
Бразилия была для нас особенной гонкой, я не думал, что подиум возможен, но это действительно был невероятный поворот команды, который показывает, что мы никогда не сдаемся.
Мы направляемся к последним трем уикендам, которые будут идти один за другим – это последний отрезок до конца сезона. Мы попробуем выступить как можно лучше и продолжим упорно работать, поскольку нам нечего терять. В Вегасе быстрая трасса, здесь низкая прижимная сила, а температура на этой неделе выглядит довольно низкой, поэтому нам нужно будет хорошо поработать с резиной.
У нас отличные воспоминания на этой трассе, выигрыш чемпионата здесь (в Вегасе) в прошлом году. Поэтому, надеемся, в воскресенье у нас также будет еще одно положительное выступление.
