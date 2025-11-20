Ферстаппен оценил шансы на титул: «Нам нужна большая удача»
Пилот Red Bull отметил, что отставание в чемпионате значительное
21 минуту назад
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен оценил свои шансы на титул за три этапа до завершения сезона.
28-летний нидерландский пилот Red Bull признал, что отставание в чемпионате остается значительным, а шансы на чемпионство — минимальными. Слова приводит RaceFans.
Отрыв очень большой, но я стараюсь об этом не думать — от меня уже мало что зависит. Нам нужна большая удача, чтобы вообще иметь шанс. В целом сезон был неплохим: каждый год стараешься быть лучше, стабильнее и максимально реализовывать возможности. Большую часть времени нам это удавалось, и я доволен.
В то же время он признал, что команда не показала уровня, который позволил бы бороться за титул.
Это не тот уровень, на котором я хотел бы быть. Если бы мы выступали лучше, то реально боролись бы за чемпионство. Конечно, я наслаждался победами и яркими моментами, но были и непростые этапы.
Ферстаппен назвал единственный неудачный этап в сезоне-2025.