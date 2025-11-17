Руководитель McLaren раскритиковал Макса Ферстаппена за агрессивное поведение на трассе
Зак Браун выразил критику в адрес четырехкратного чемпиона мира
около 5 часов назад
Исполнительный директор McLaren Зак Браун высказал критическое мнение в отношении четырехкратного чемпиона мира Формулы-1 Макса Ферстаппена из Red Bull. Слова приводит The Telegraph.
По словам Брауна, Ферстаппен иногда бывает чрезмерно агрессивным на трассе:
Я не хочу умалять достижения Макса — он четырехкратный чемпион мира. Но иногда он ведет себя как хулиган, слишком агрессивно на трассе. Его высокомерие иногда проявляется. Если посмотреть на великих чемпионов Формулы-1, у многих из них было что-то подобное — немного самоуверенности. Они умели показывать «локти».
Браун отметил, что Ферстаппен временами выходит за пределы допустимого во время гонок:
Некоторые его атаки и обгоны были слишком агрессивными.
