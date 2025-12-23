Денис Седашев

Пилот Red Bull и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен в подкасте Talking Bull поделился мыслями о поражении в борьбе за титул в 2025 году и собственном отношении к жизни.

Люди часто воспринимают жизнь слишком серьезно. Да, для нашей профессии важно добиваться успеха и выступать на высоком уровне, но это можно делать до 40 лет — и даже это не средний показатель. Нужно быть действительно выдающимся пилотом, чтобы продолжать дольше. Макс Ферстаппен

Он добавил, что после карьеры в гонках у человека ещё много времени, чтобы получать удовольствие от другого.

Когда мне будет 50 или 60 лет, думаете, меня будет волновать, сколько титулов я выиграл — четыре или семь? Это уже не изменит того, чем я буду заниматься. Поэтому я стараюсь быть расслабленным и не нервничать. Стресс очень вреден, он сокращает жизнь. Так что я планирую прожить до 250 лет. Макс Ферстаппен

