Пилот Mercedes Джордж Рассел заявил, что хочет выступать в одной команде с Максом Ферстаппеном, чтобы бороться с лучшим пилотом в Формуле-1. Британца цитирует f1analytic.com:

Уверен, мне под силу бороться с лучшими пилотами в современной Формуле-1. И теперь золотым стандартом является Макс Ферстаппен. Я готов побороться с ним.

В пелотоне нет другого такого пилота, с которым я так сильно хотел бы оказаться в одной команде. Зачем? Чтобы показать, насколько я силен.