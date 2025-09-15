Лидер сезона-2025 Формулы-1 Ландо Норрис вспомнил эпизод с командной тактикой на Гран-При Италии. Слова австралийца приводит f1analytic.com:

Мы много раз говорили, что нам не нужен шанс на успех только в этом году. В следующем году будут серьёзные изменения в правилах – мы не знаем, насколько конкурентоспособными мы будем, и не знаем, насколько конкурентоспособными будут другие участники.

В конце концов, мы хотим иметь лучшие шансы на победу в чемпионатах, пока мы гонщики Формулы-1, а мы оба в McLaren уже довольно давно. Защита людей вокруг нас, которые дают нам эту возможность, является очень важной задачей. В такие моменты легко отодвинуть себя на второй план.

Если бы мы боролись очень плотно на протяжении всей гонки, то ситуация была бы немного другой, но Ландо всю гонку опережал на несколько секунд, так что меня это не беспокоит. Снова же, мы не просто хотим бороться за чемпионство в этом году; мы хотим, чтобы это длилось как можно дольше. Важно защищать всех наших людей, ведь именно это даёт нам надежду на чемпионство долгие годы.