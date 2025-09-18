Red Bull определился с напарником Ферстаппена на сезон-2026
«Красные быки» будут проводить очередные изменения
12 минут назад
Фото: Формула-1
Red Bull определился со вторым пилотом в болиде команды на сезон 2026, сообщает auto-motor-und-sport.de.
По информации источника, напарником Макса Ферстаппена станет гонщик Исак Хаджар. Франко-алжирский пилот будет переведен из сестринской команды Racing Bulls. В то же время и RB планируют значительные изменения в составе. Одно место в кокпите займет пилот молодежной программы Red Bull Арвид Линдблад, в то время как на второе претендуют Юки Цунода и Лиам Лоусон.
