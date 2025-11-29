Ферстаппен: «В спринте Гран-При Катара будет попытка выжить»
Макс признался, что пока команде не удалось подобрать оптимальные настройки
около 18 часов назад
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен в интервью F1 TV высказался о выступлении в спринт-квалификации на Гран-При Катара, где пилот Red Bull финишировал шестым:
Всё было не очень хорошо с первого круга. Болид слишком подпрыгивал и была очень агрессивная недостаточная поворачиваемость, которая на высокой скорости переходила в избыточную поворачиваемость.
Это всё не подходит для быстрой езды. Мы были сосредоточены. Мы пытались изменить несколько вещей в течение квалификации, но ничего не дало результата.
Мы изменили несколько вещей после первой практики, но это не сработало, поэтому нам нужно понять, как действовать.
С таким балансом никаких развлечений я не ожидаю. Думаю, в спринте будет больше попытка выжить и внести некоторые изменения перед квалификацией к основной гонке.
Напомним, что в спринте с поула стартует Оскар Пиастри.
