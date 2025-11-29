Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен в интервью F1 TV высказался о выступлении в спринт-квалификации на Гран-При Катара, где пилот Red Bull финишировал шестым:

Всё было не очень хорошо с первого круга. Болид слишком подпрыгивал и была очень агрессивная недостаточная поворачиваемость, которая на высокой скорости переходила в избыточную поворачиваемость.

Это всё не подходит для быстрой езды. Мы были сосредоточены. Мы пытались изменить несколько вещей в течение квалификации, но ничего не дало результата.

Мы изменили несколько вещей после первой практики, но это не сработало, поэтому нам нужно понять, как действовать.

С таким балансом никаких развлечений я не ожидаю. Думаю, в спринте будет больше попытка выжить и внести некоторые изменения перед квалификацией к основной гонке.