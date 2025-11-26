Денис Седашов

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что не будет переживать в случае утраты шансов на титул чемпиона Формулы-1 в текущем сезоне. Слова приводит Racing News 365.

Четырехкратный чемпион спокойно оценил свои перспективы в борьбе за пятое подряд звание.

Нет, я всё равно поеду в отпуск. Я умею правильно расставлять приоритеты и отпускать ситуации. Не собираюсь из-за этого плакать. Макс Ферстаппен

