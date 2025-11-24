Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о ситуации в McLaren на фоне борьбы Ландо Норриса и Оскара Пиастри за чемпионство. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:

Ситуация с Пиастри в McLaren? Честно говоря, я не имею объяснения. Я считаю это очень странным. Я не ожидал, что все так обернется, хотя это не моя проблема. Но думаю, это связано с тем, как они работают как команда. Это не то, как устроено у нас. Но это нормально, у каждого свой подход. В этом нет ничего плохого, но в этом плане я немного другой.

Я не знаю, что произошло или не произошло, поэтому мне трудно судить. Но, наверное, я был бы немного раздражен, если бы шел так далеко впереди и вдруг оказался так далеко позади.