Пиастри выиграл спринт-квалификацию Гран-при Катара.
Льюис Хэмилтон неожиданно занял только 18-е место
1 день назад
Фото: Getty Images
Пилот McLaren Оскар Пиастри выиграл спринт-квалификацию Гран-при Катара. Второе время показал Джордж Расселл из Mercedes, а третье — напарник победителя и лидер общего зачета Ландо Норрис.
Действующий четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из Red Bull завершил сессию лишь на шестом месте. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes стал лишь 18-м.
«Все сложилось не так, как хотел». Леклер честно оценил сезон.