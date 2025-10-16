Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о борьбе за чемпионство на фоне жесткой борьбы Оскара Пиастри и Ландо Норриса и попыток McLaren не вмешиваться в ситуацию. Немца цитирует f1analytic.com:

Надеюсь, что столкновения не будет. Хотя есть ощущение, что скоро дойдет до того, что они не выйдут из первого поворота. И это, очевидно, будет проблемой, если победит Макс Ферстаппен.

Думаю, следующие гонки в Техасе снова будут очень хорошими для Red Bull, а McLaren может снова столкнуться с трудностями, поскольку команда, кажется, начинает становиться раздраженной.