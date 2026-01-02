Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель рассказал, за счет чего лидер Red Bull Макс Ферстаппен демонстрирует невероятные результаты. Немца цитирует f1analytic.com:

Ключевой ингредиент успеха Макса – это его хладнокровие. В ситуациях, когда это важно, он сохраняет спокойствие, почти никогда не ошибается, показывает результат, когда это необходимо, чувствует давление – мы его ощущаем. Я думаю, невозможно (не ощущать) его, но Макс способен найти в своей голове место, где он может отбросить это в сторону и сосредоточиться на том, что действительно важно. Посмотрите на Макса в его движениях, когда он был молод и сейчас. Со временем его поведение стало гораздо более зрелым.

Он, как и прежде, стремится занять невозможные позиции и делает это возможным, что является большим плюсом его мастерства, но он не использует всех возможностей, потому что знает, что сейчас это не имеет значения. И Ферстаппен, вероятно, один из лучших, кто быстро прорывается сквозь пелотон.