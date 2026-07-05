Сергей Разумовский

Шарль Леклер выиграл Гран-при Великобритании Формулы-1 на трассе «Сильверстоун». Для пилота Ferrari эта победа стала важной в борьбе за высшие позиции в личном зачёте, а сама гонка оказалась напряженной из-за штрафов, технических проблем и позднего выезда автомобиля безопасности.

На старте Леклер и его напарник Льюис Хэмилтон смогли опередить обладателя поула Андреа Кими Антонелли из Mercedes. Тем не менее, уже на 11-м круге итальянец вернул позицию в борьбе с Хэмилтоном. Ситуацию британца усложнил пятиминутный штраф за фальстарт.

После относительно спокойного отрезка интрига вновь обострилась после пит-стопов. За место на подиуме боролись Макс Ферстаппен из Red Bull, Джордж Расселл из Mercedes и Хэмилтон. На 38-м круге пилот Ferrari прошёл Ферстаппена и поднялся на третью позицию. Тем временем Антонелли на свежих шинах быстро сокращал отставание от Леклера, но на 42-м круге из-за технических неисправностей потерял темп и откатился в середину пелотона.

Ferrari приближались к дублю, однако за четыре круга до финиша Ферстаппен ошибся, вылетел в гравий и вызвал появление автомобиля безопасности. Большинство лидеров, кроме Расселла, сменили шины. В итоге гонщик Mercedes оказался между двумя Ferrari, но рестарт так и не состоялся, поэтому финишный порядок остался неизменным.

Леклер победил, Расселл стал вторым, Хэмилтон – третьим. Далее финишировали Ландо Норрис из McLaren, Изак Хаджар из Red Bull, Лиам Лоусон и Арвид Линдблад из Racing Bulls, Габриэль Бортолетто из Audi, а также Франко Колапинто и Пьер Гасли из Alpine. Антонелли, который выиграл квалификацию, завершил гонку лишь 16-м.

В чемпионате Антонелли остался лидером со 179 очками. Расселл имеет 154, Хэмилтон – 147, Леклер поднялся на четвертое место со 108 баллами, Норрис имеет 97. В Кубке конструкторов впереди Mercedes – 333 очка, Ferrari набрала 255, McLaren – 179. Следующий этап пройдет 17–19 июля на Spa-Francorchamps в Бельгии.