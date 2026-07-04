Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Действующий чемпион Ф-1 Ландо Норрис показал шестое время
около 2 часов назадПодписаться в
На автодроме в Сильверстоуне прошла квалификация девятого этапа чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Великобритании.
Позицию поул завоевал лидер сезона, 19-летний итальянский пилот команды Mercedes Андреа Кими Антонелли. Второй результат продемонстрировал монегаск Шарль Леклер на Ferrari. Тройку лидеров субботней сессии замкнул его напарник по команде Льюис Хэмилтон.
Четвертое время показал Джордж Расселл на Mercedes, а Макс Ферстаппен на Red Bull завершил квалификацию лишь на седьмой позиции.
Гран-при Великобритании. Квалификация. Топ-10:
Андреа Кими Антонелли (Mercedes) — 1:28.111
Шарль Леклер (Ferrari) +0.175
Льюис Хэмилтон (Ferrari) +0.347
Джордж Расселл (Mercedes) +0.370
Исак Хаджар (Red Bull) +0.635
Ландо Норрис (McLaren) +0.766
Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.782
Оскар Пиастри (McLaren) +0.921
Арвид Линдблад (Racing Bulls) +1.194
Лиам Лоусон (Racing Bulls) +1.605
Ферстаппен — о слухах относительно переговоров с McLaren: «Если что-то изменится, вы услышите это от меня».